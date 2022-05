L'Inter di Chivu campione d'Italia Primavera: Roma ko 2-1 ai supplementari

L'Inter di Chivu è campione d'Italia Primavera. A Reggio Emilia, stesso stadio dove aveva trionfato il Milan con lo scudetto, i baby interisti hanno battuto nella finalissima 2-1 la Roma ai tempi supplementari.

1️⃣0️⃣ | DIECI



Il campionato Primavera1 @TIM_vision è nerazzurro!

I nostri ragazzi conquistano il decimo titolo della nostra storia! 🏆⚫🔵 pic.twitter.com/oFZuTGqc5Q — Inter (@Inter) May 31, 2022

I nerazzurri conquistano il loro decimo scudetto Primavera. La squadra nerazzurra, allenata da Christian Chivu, ha battuto 2-1 la Roma in finale dopo i tempi supplementari. I giallorossi passano in vantaggio con Vicario al 70', ma non riescono poi a blindare il vantaggio e subiscono il pareggio di Casadei all'82'. Si va quindi ai supplementari, e i nerazzurri la ribaltano con l'ingresso di Iliev, che si rende pericoloso sino a battere Mastrantonio per il 2-1 finale in quella che probabilmente è stata l'ultima gara del tecnico Alberto De Rossi sulla panchina della Roma Primavera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 23:27

