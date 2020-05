Ibra crac al polpaccio: stagione a rischio, il Milan trema

Brutta tegola per il Milan. Zlatan Ibrahimovic si è fatto male. Quanto si saprà solo oggi, dopo gli accertamenti a cui verrà sottoposto l’attaccante svedese. Un infortunio arrivato nel primo allenamento di squadra, nella partitella in famiglia: problemi al polpaccio, si parla di stiramento al gemello, ma c’è il timore del tendine di Achille.

Paura e preoccupazione perché senza Ibra il Milan non è una squadra. Lo dicono i numeri. La notizia positiva è che Ibra ha lasciato il centro sportivo di Milanello sulle proprie gambe. Gli esami strumentali stabiliranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Per lui si parla di un possibile stiramento al gemello, anche se in un primo momento si è pensato potesse essere coinvolto anche il tendine di Achille: nel primo caso lo stop potrebbe essere di uno-due mesi, diversamente i tempi si allungherebbero, arriverebbero anche a 6 mesi.

Nel primo caso la stagione sarebbe praticamente finita, nel secondo caso probabilmente la carriera sarebbe seriamente compromessa considerata la carta d’identità di Zlatan. A ottobre Ibra compirà 39 anni. Da quello che filtra da Casa Milan, però, il problema riguarderebbe esclusivamente il polpaccio.

Tutto è successo al termine della partitella di allenamento: dopo uno scatto Ibra ha avvertito dolore molto forte al polpaccio e ha lasciato il campo. Un problema non nuovo per lui, lo stesso fastidio che lo aveva fermato a febbraio, quando aveva saltato la partita con il Verona per non perdere il derby con l’Inter.

Uno stop sicuramente grave per Stefano Piolo che lo priverà del suo giocatore più importante e più in forma considerato che Zlatan a differenza dei suoi compagni di squadra si è allenato sempre sul campo in Svezia con l’Hammarby, la squadra di cui è proprietario. Un infortunio che crea non pochi problemi al club che sperava con la ripresa del campionato di poter conquistare l’Europa, provando a lottare anche per un posto in Champions League.

Ora tutto diventa più difficile se non addirittura impossibile. Senza il fuoriclasse svedese il Milan faticava in campionato, era lontano dalle prime 8 posizioni di classifica. Senza di lui Rebic non segnava, Leao giocava poco e male. Tutto ruotava intorno a Piatek e Suso, due giocatori che il Milan non ha più in rosa. Manca una prima punta, un giocatore come lui oggi in rosa non c’è. Toccherebbe a Rebic o allo stesso Leao provarci anche se non ne hanno le caratteristiche giuste. Pioli si deve inventare qualcosa. Intanto incrocia le dita. Ma questa tegola proprio non ci voleva. Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 07:00



