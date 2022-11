L'ex biancoceleste Mimmo Caso: "Punterei su Luis Alberto, Zaccagni e Cataldi"

di Enrico Sarzanini

Primo allenatore dell’era Lotito nel lontano 2004 Mimmo Caso ha anche vestito la maglia della Lazio dal 1985 al 1988 con 7 gol in 92 presenze. Allenatore della Primavera biancoceleste a cavallo degli anni ‘90 ha scoperto talenti del calibro di Nesta e Di Vaio.

Prima di parlare di derby torniamo per un attimo alla debacle interna della squadra di Sarri contro la Salernitana.

«Quando giochi le Coppe ogni gara di campionato diventa un’insidia. La Lazio ha interpretariato bene la partita andando in vantaggio ma non è riuscita chiuderla con le due palle clamorose che Vecino si è divorato. Nella ripresa brava la Salernitana ad approfittare del calo fisico biancoceleste».

Una partita che tra i protagonisti ha visto anche l’arbitro Manganiello che ha ammonito Milinkovic per un fallo che non c’era.

«Si tratta di un errore dell’arbitro perché quel cartellino non c’era, io mi sconvolgo perché dico possibile che chi è al Var non si accorga di un errore del genere? Oggi si fischia tutto è davvero eccessivo».

La Lazio perde così al derby uno dei suoi giocatori migliori, secondo lei come ovvierà il tecnico a questa mancanza?

«Fossi in lui metterei lo stesso centrocampo visto contro la Salernitana a cominciare da Luis Alberto: secondo me in certe movenze somiglia a Rivera come disse Orrico e l’assist per Zaccagni ne è solo la conferma. Vecino sta giocando bene, certo ha sbagliato due gol facili ma il fatto che si trovasse davanti alla porta vuole dire che ci è arrivati ed è una dote. Non male Basic ma Cataldi è l’interprete giusto per questo tipo di gara».



Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA