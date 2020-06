Meravigliosamente Lazio 20 anni dopo: parlano i protagonisti

Una rimpatriata per festeggiare il ventennale dallo scudetto del 2000. Questa la presentazione on line del libro “La Lazio del millennio” scritto a quattro mani da Gianluca Teodori ed Enrico Sarzanini e che a distanza di 20 anni dal secondo tricolore della storia biancoceleste ripercorre la stagione e le sue 57 partite divise in quattro competizioni.

Una presentazione insolita su Facebook, a causa delle restrizioni per il Covid, che ha visto la partecipazione di alcuni dei protagonisti di quella Lazio, attraverso dei videomessaggi, a cominciare dall'attuale ct dell'Italia, Roberto Mancini: «Quella squadra vinse tantissimo sia in Europa che in Italia - ricorda - era una formazione piena di grandissimi campioni, di giocatori fantastici. Avremmo potuto vincere molto di più ma è andata bene anche così, abbiamo lasciato un segno indelebile vincendo uno scudetto all'ultimo minuto dell'ultima giornata, ricordi indelebili che resteranno per sempre nella nostra memoria».

Sulla stessa linea di pensiero Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna: «E' stata una stagione meravigliosa, vinta all'ultima giornata inaspettatamente ma quella squadra avrebbe potuto vincere molto di più: ci manca almeno uno scudetto e meritavamo di disputare una finale di Champions».

«Ci siamo divertiti molto e sembrava di stare in un luna park - prosegue Mihajlovic - quella Lazio aveva giocatori di personalità tanto che oggi molti di quelli sono tutti diventati grandi allenatori. Quello scudetto è stata una delle cose più belle della mia carriera».

Una carriera che Inzaghi, attuale tecnico della Lazio, ha speso tutta con i colori biancocelesti: «E' una data che è nella mente di tutti noi laziali. Un giorno che dopo 20 anni ancora ricordiamo perché è stato un qualcosa di unico ed indescrivibile che resterà per sempre nella memoria». Poi il messaggio ai tifosi: «Vi abbraccio tutti e grazie per quello che fate».

Tra i protagonisti di quella Lazio c'è sicuramente Juan Sebastian Veron: «Parliamo di una squadra che all'epoca era una delle migliori del mondo. L'unico rammarico è che avremmo potuto vincere di più ma per me sono stati due anni bellissimi. Dall'arrivo di Eriksson in poi è stato bellissimo, era tutto perfetto: dalla società con un presidente dalla mentalità vincente che cercava sempre e solo di vincere fino allo spogliatoio fatto di grandi giocatori con personalità che scendevano in campo solo per vincere. Ricordo tutto di quell'anno che resterà per sempre nel cuore di tutti, una squadra che ha fatto la storia della società. Saluto tutti quelli a cominciare dai tifosi e sempre forza Lazio».

«Quella è stata una delle squadre più forti del mondo» secondo Almeya, «volevamo vincere a tutti i costi», ricorda Sensini che parla di «esperienza unica ed indelebile». Alla presentazione c'era, in diretta, l'allora allenatore Eriksson che ha parlato del presidente Sergio Cragnotti: «Per lui contava solo vincere titoli. Non mi ha dato una data, ma lui voleva vincere. Personalmente credevo nello scudetto, anche quando tutto sembrava perduto, perché c'erano calciatori incredibili». Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 06:27



