Koulibaly dice addio al Napoli: al Chelsea per 40 milioni. Contratto faraonico: ecco quanto guadagnerà

Kalidou Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea. Ormai non ci sono più dubbi: il difensore sengalese lascia Napoli per giocare in Premier League. I contratti tra i due club sono stati scambiati e in serata uno dei difensori più forti della Serie A approderà a Londra con un volo privato in vista delle visite mediche previste per domani, giovedì 14 luglio.

I dettagli del colpo

Secondo quanto riferito sui social dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il futuro di Kalidou Koulibaly è stato deciso. Il centrale senegalese si trasferisce al Chelsea per 40 milioni di euro dove percepirà 10 milioni a stagione. La chiusura dell'operazione dà il via al mercato del Napoli che per sostituirlo sta trattando Acerbi dalla Lazio.

Beffata la Juventus

La Serie A è pronta a rinunciare ai suoi difensori e il Chelsea ha messo a segno il primo colpo di mercato beffando la Juventus. Con De Ligt con le valigie già in mano, in direzione Bayern Monaco, la Juventus era sicura di poter arrivare al centrale diventato una colonna portante del Napoli. Ma l'accelerata del Chelsea costringerà i dirigenti bianconeri a virare su altri giocatori, con Bremer e Milenkovic che restano in pole nella lista di gradimento del mister Massimiliano Allegri.

