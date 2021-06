Kokorin di nuovo nei guai: la Lamborghini dell'attaccante viola aveva sei targhe nel bagagliaio

Alexander Kokorin, eccentrico attaccante della Fiorentina, è di nuovo nei guai. La sua Lamborghini è stata fermata dalla polizia stradale a Mosca e subito dopo sequestrata. La sua supercar è risultata senza assicurazione e con sei targhe nel bagagliaio.

La Lamborghini dell’attaccante russo della Fiorentina Alexander Kokorin è stata fermata dalla polizia stradale nel centro di Mosca ieri pomeriggio e sequestrata. L’auto di lusso ha attirato l’attenzione degli agenti per la mancanza della targa ed è stata fermata in pieno centro.

Dopo una perquisizione la polizia ha trovato nel bagagliaio dell’auto di lusso sei targhe. Al volante non c’era il calciatore della Fiorentina, ma un altro uomo che agli agenti si è qualificato come il suo autista. Kokorin ha intestato l’auto a sua madre per evitare multe salate e la Lamborghini era priva di assicurazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 17:20

