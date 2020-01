Kobe Bryant, Milan col lutto al braccio: un minuto di silenzio prima del match col Torino

In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu — AC Milan (@acmilan) January 28, 2020

Martedì 28 Gennaio 2020, 11:45

La morte diha sconvolto tutto il mondo dello sport, anche da noi: questa sera il Milan, la squadra di cui Kobe era tifoso sin da bambino, scenderà in campo in Coppa Italia contro il Torino con il lutto al braccio.Fino a ieri sera su vari media si leggeva come la Lega Serie A non avesse dato l’ok né al lutto al braccio, né al minuto di silenzio prima del calcio d’inizio del match: ma poco fa il club rossonero, con una nota ufficiale, ha smentito questa ipotesi, sottolineando come l’iniziativa sia in accordo con le istituzioni calcistiche.«In accordo con la Serie A stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime - si legge nella nota - San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio d’inizio».