Tutti pazzi per Klopp: i trionfi del normal one del Liverpool raccontati in un libro

E’ uscito l’8 ottobre scorso, un giorno particolare e decisivo. Jürgen Klopp: The Normal One, di Armando Maria Todino è l’ultimo libro della serie di Urbone Publishing. Esattamente cinque anni fa, infatti, nel 2015, il tecnico tedesco firmava il suo contratto con il Liverpool, con cui ha vinto una Champions League e una Premier League (oltre a tanti altri trofei), quest’ultima dopo un digiuno trentennale.

Jürgen Klopp non è solo un grande allenatore, ma anche uno straordinario trascinatore, un leader nato e soprattutto un istrionico personaggio, un uomo vero e non costruito. In questo libro viene raccontata non solo la sua storia calcistica, ma anche le sue indubbie qualità umane, che lo hanno reso uno dei migliori allenatori al mondo, un uomo capace di trascinare non solo la squadra in campo, ma anche un intero ambiente: società, città, tifoseria. In questo volume di Urbone, Armando Maria Todino ci descrive la carriera di Klopp partendo dal Mainz, passando per Dortmund ed arrivando a Liverpool, luogo in cui il tedesco ha raggiunto l’apice della sua carriera. Scheda: 180 pagine, euro 15, Urbone Publishing.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 19:41

