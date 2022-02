Ucraina, paura per Paulo Fonseca e la famiglia: bloccati a Kiev. La moglie Katerina: «Il giorno più spaventoso»

Dramma e paura, in Ucraina e nel resto d’Europa. E a Kiev, sotto l’attacco russo di Putin, c’è anche Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma è sposato con Katerina, ucraina ed ex responsabile della comunicazione dello Shakthar Donetsk. E si trovava da settimane a Kiev insieme a lei e ai figli. Il tecnico portoghese è bloccato e non riesce a tornare in Italia mentre la moglie ha pubblicato un post su Instagram "Il giorno più spaventoso. Dolore. Rabbia, rabbia, rabbia e dolore. Il mio figlio non meritava la guerra. I bambini dell'Ucraina non meritavano la guerra".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 12:24

