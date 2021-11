Khaby Lame, tutto facile nel suo Squid Game. Ma a sorpresa spunta Ibra

Khaby Lame, la notissima star di TikTok si è lasciata coinvolgere a sua volta dal fenomeno del momento, Squid Game e lo ha fatto insieme a un campione, di ironia soprattutto, Zlatan Ibrahimovic. Riprendendo la nota serie di Netflix l'influencer ha scelto di replicare una scena in particolare.

Si tratta del momento in cui, durante una prova del gioco, il partecipante pensa di essere salvo. Credendosi salvo, appunto, sembra tirare un respiro di sollievo ma a quel punto compare davanti a lui una delle guardie del gioco, coloro che procedono all'esecuzione. La vera sorpresa è chi si cela sotto la maschera, appunto il campione calcistico: «@iamzlatanibrahimovic : My Game My Rules», è la didascalia che segue il filmato che sta facendo il giro del web diventando virale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 19:05

