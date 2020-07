Keita Balde, l'ex di Lazio e Inter paga vitto e alloggio a 150 braccianti rimasti senza casa: «So cosa vuol dire soffrire»

Ultimo aggiornamento: Wednesday 8 July 2020, 14:01

, il calciatore ex Lazio e Inter e ora in forza al Monaco, ha compiuto un piccolo, grande gesto di altruismo. L'attaccante senegalese con passaporto spagnolo, infatti, haper un mese a, suoi connazionali.Lo ha rivelato lo stesso, in un'intervista al Corriere della Sera. «È accaduto a Lerida, in Catalogna, dove sono nato. Quei 150 lavoratori stagionali non avevano un posto dove stare e avrebbero continuato a dormire in strada, quando ho visto il video del loro portavoce mi sono commosso e ho deciso di contattarlo per iniziare a pensare come risolvere il problema» - ha spiegato l'attaccante 25enne - «Non volevo pubblicizzare la mia iniziativa ma ci sono stati degli intoppi burocratici. Io sono nato da genitori africani che hanno fatto di tutto per arrivare in Europa e dare un futuro migliore ai loro figli, so cosa vuol dire soffrire e quando vedo situazioni del genere provo sempre ad aiutare. L'ho fatto con tutto il cuore».Nell'intervista,ha parlato anche del: «L'impegno degli atleti e le tante iniziative sono importanti. Se servissero a far sparire il razzismo, darei tutti i soldi che ho guadagnato in questi anni, ma dipende dall'educazione e dai valori delle persone. In Italia ci sono poche persone razziste, dobbiamo cercare di abbassare quel numero ma è un paese fantastico, pieno di gente meravigliosa. Io mi sono trovato benissimo e non giudico un paese per cento persone che sbagliano». Sul futuro invece dichiara: «Non mi dispiacerebbe tornare in Italia, ma ho ancora due anni di contratto col Monaco e cerco ogni giorno di migliorarmi, come calciatore e come persona».