Kean: «Papà, non so di cosa parli. Io devo tutto a mia madre»

sta vivendo un momento magico. L'esordio e i gol con la Nazionale e una carriera che sta per decollare verso altissimi livelli. Ma il baby attaccante della Juventus si è trovato a fare i conti con alcune dichiarazioni del padre Biorou Jean che gli hanno creato imbarazzo. Non quelle sull'orientamento politico, quanto quelle prettamente calcistiche. «Da piccolo - ha raccontato- Moise tifava Inter, perché gli piaceva Oba Oba Martins. Io l'ho mandato alla Juve perché sono tifoso bianconero anche se adesso ho un problema con la società che non mi dà più i biglietti. Io e la mamma di Moise siamo separati e lei, in passato, voleva portare il ragazzo in Inghilterra. Io gli dissi che lo avrei fatto restare in Italia ma in cambio avrei voluto due trattori. Loro mi dissero che non ci sarebbero stati problemi. E invece non me li hanno ancora dati, non mi danno più biglietti e non mi ricevono neanche più».«Trattori?? Non so di cosa parli... Se sono l'uomo che sono oggi è solamente GRAZIE A MIA MADRE! E con questo ho detto tutto. E non dimenticate mai chi vi dà da mangiare quando avete il cibo in pancia». Così Moise ha replicato al papà, con una stories su Instagram.