Il mistero di Kaku Kanga, il calciatore nato 4 anni dopo la morte della madre

Quando è venuto al mondo Kaku Kanga la mamma, purtroppo, era morta 4 anni prima. Un mistero la data di nascita di Kaku Kanga, giocatore in forza alla Stella Rossa, che sarebbe nato nel 1990, con la madre ufficialmente scomparsa nel 1986.

Stella Rossa, il mistero di Kaku Kanga

La federazione del Congo vuole vederci chiaro sulla data di nascita di Kaku Kanga. I dati da lui forniti infatti sarebbero incongruenti dato che ha comunicato di essere nato l'1 settembre del 1990 in Gabon mentre la madre sarebbe appunto scomparsa 4 anni prima. A risolvere in parte il mistero arriva però il sito brasiliano Lance.com secondo cui il vero nome del calciatore sarebbe in realtà Kiaku Kiaku Kiangana, nato nel 1985 a Kinshasa, in Congo e diventato “Kaku Kanga” nel 2007, quando avrebbe indossato la maglia del Mangasport diventato cittadino del Gabon e ottenendo anche un piccolo sconto sull’età, con 5 anni in meno sulla carta d’identità. Ora Kiaku Kiaku Kiangana rischia una grossa punizione, come il Gabon che potrebbe non partecipare alla prossima Coppa D’Africa.

