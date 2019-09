Juventus-Verona: dalle 18 La Diretta Buffon torna titolare 16 mesi dopo l'addio

SEGUI LA DIRETTA

Sabato 21 Settembre 2019, 13:05

Si gioca allo Juventus stadium il match del sabato alle ore 18, quarta giornata di Serie A: a scendere in campo sono Juventus e Verona, in una partita cruciale per entrambe le compagini. I campioni d'Italia in carica vogliono i tre punti per dimenticare il sofferto 0-0 di Firenze e mantenersi agganciati alla vetta della classifica, mentre i veneti non hanno ancora digerito la sconfitta interna col Milan e scendono in campo con l'intenzione di mettere a segno un colpaccio.Il Verona ha fatto visita alla Juventus ben 28 volte nella storia della serie A a girone unico, senza mai togliersi la gioia di portare via da Torino i tre punti: 24 le vittorie dei bianconeri, 4 i pareggi, l'ultimo dei quali lo 0-0 registrato nel girone di ritorno del campionato 1987/1988.