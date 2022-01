Juventus-Udinese il risultato in diretta: 1-0. La sblocca Dybala

Udinese-Juventus in diretta. La Juventus torna in campo dopo la delusione della finale di Supercoppa contro l'Inter a San Siro. Il mister Allegri ha comunque sottolineato come i bianconeri abbiano tenuto testa alla squadra più forte del campionato fino al 120esimo del secondo tempo supplementare. E in effetti solo una disattenzione di Alex Sandro ha permesso all'Inter di agguantare la vittoria con un gol di Sanchez.

Allo Stadium arriva l'Udinese, reduce da una pessante sconfitta contro l'Atalanta in casa. Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1) : Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Bentancur, Arthur; McKennie, Dybala, Kulusevski; Kean.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelar; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

SEGUI LA DIRETTA > JUVENTUS-UDINESE

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 21:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA