Juventus-Udinese 1-0, le pagelle: Danilo magico, Di Maria non incide. Chiesa assist al bacio

di Fabrizio Ponciroli

La sfida tra Juventus e Udinese si conclude con la vittoria dei bianconeri (1-0). Decide un gol di Danilo nei minuti finali.

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 6

Fa il suo dovere quando è chiamato in causa. Non particolarmente impegnato dai friulani.

DANILO 7,5

Solita prova di grande sostanza. Fa sempre la scelta giusta e sa come caricare i compagni. Alla fine ci pensa lui a segnare il gol vittoria. Infinito.

RUGANI 6,5

Una buonissima partita. Va vicino anche al gol. Ottima personalità e, anche fisicamente, non delude.

ALEX SANDRO 6

Difende con attenzione. Potrebbe e dovrebbe spingere di più in fase offensiva.

MCKENNIE 6,5

Parte contratto ma cresce durante il match. Molto sereno anche quando viene pressato.

MIRETTI 6,5

Tutto bene tranne quando c'è da calciare in porta. Altra prova di qualità. Deve migliorare nelle conclusioni. Motorino inesauribile (18' st Chiesa 7: parte contratto poi trova l'assist che regala a Danilo il gol vittoria).

LOCATELLI 5,5

Sbaglia qualche appoggio di troppo, anche quando non è particolarmente pressato. Troppo timido (18' st Paredes 7: l'assist per Chiesa che porta al gol di Danilo è magico. Incide alla grande).

RABIOT 6,5

In mezzo al campo si fa sentire. Un paio di strappi notevoli. Allegri non può più far meno di lui.

KOSTIC 5,5

L'impegno non è in discussione. Poco preciso quando deve crossare, ovvero il suo pezzo forte (36' st Fagioli sv).

DI MARIA 5,5

Si accende una sola volta, per il resto costeggia la partita. Da un Campione del Mondo del suo calibro lecito attendersi di più (22' st Milik 5,5: spreca un'occasione d'oro).

KEAN 6

Ha il merito di non smettere mai di provarci. Un po' sfortunato nelle conclusioni. Fisicamente sta molto bene e si vede (36' st Soulé sv).

ALL. ALLEGRI 6,5

Altra vittoria, ancora di misura. Le vittorie di fila sono otto. La difesa regge e, alla fine, il gol arriva sempre.

PAGELLE UDINESE

SILVESTRI 7,5

Protagonista assoluto del match. Con i suoi interventi tiene l'Udinese in partita sino al gol di Danilo. Impeccabile.

BECAO 6

Fisicamente si fa sentire. Bravo quando i bianconeri spingono a tener botta.

BIJOL 6

In un paio di occasione va in affanno ma per il resto fa il suo dovere.

PEREZ 5

Potrebbe osare di più. Nelle ripartenze è costretto spesso ad inseguire.

PEREYRA 5

Non riesce ad incidere con il suo talento. Cerca, senza fortuna, la grande giocata. Meno brillante del solito.

LOVRIC 6

Un paio di accelerazioni notevoli. Al momento di concludere è poco freddo (25' st Samardzic 5,5: porta energie fresche ma poco altro).

WALACE 6

Impegno lodevole, gli manca un pizzico di cattiveria (43' st Nestorowski sv).

MAKENGO 5,5

Tanta corsa, non smette mai di spingere. Alla fine poco lucido e si nota (22' st Arslan 5: troppo impacciato).

UDOGIE 6,5

Corsa e anche sostanza. Bravo soprattutto nel pressing (25' st Ebosse 5: non combina nulla).

SUCCESS 5,5

Si propone più volte ma non trova mai lo spazio giusto per far male alla Juventus (25' st Ehizibue 5: non incide).

BETO 5,5

Combattente vero. Non perfettamente servito dai compagni. Non ha la palla buona per far male.

ALL SOTTIL 6

Per 85' un'ottima partita poi il gol di Danilo rovina tutto quanto. Resta la grande solidità della squadra.

#JuventusUdinese 1-0, le pagelle: Danilo magico, Di Maria non incide. Chiesa assist al bacio https://t.co/dYfkaeBfqI — Leggo (@leggoit) January 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA