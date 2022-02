Juventus-Torino 1-1, le pagelle: superman de Ligt, Vlahovic silenziato. Belotti decisivo.

Il Derby della Mole si conclude in parità (1-1). Al gol di de Ligt risponde il Gallo Belotti.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Bravo nelle uscite a attento tra i pali. Sulla girata di Belotti non ha il tempo materiale per reagire.

CUADRADO 5,5

Suo l'assist per la rete di de Ligt. Per il resto è troppo nervoso. Fa fatica a creare superiorità numerica.

DE LIGT 7

Il vero baluardo della retroguardia bianconera. Brinda all'ottima prestazione con la rete che sblocca la partita. Imperiale.

ALEX SANDRO 5,5

Da centrale improvvisato, si impegna al massimo per evitare figuracce. La presenza di de Ligt gli rende il compito meno proibitivo. Sul gol di Belotti è in colpevole ritardo.

PELLEGRINI 6

Svolge il suo compito senza grosse sbavature. Un po' timido nella fase offensiva. Soldatino. Esce per infortunio (1' st De Sciglio 5,5: meno brillante rispetto alle ultime uscite).

ZAKARIA 6,5

Tanta sostanza a centrocampo. Bravo sia a difendere che a offendere. Ci mette anche la qualità che serve. Non smette mai di correre. Moto perpetuo.

LOCATELLI 5,5

Un po' in difficoltà nell'impostazione del gioco. Forse dovrebbe osare di più. A volte pensa troppo prima di fare la giocata (30' st Arthur 6: si mette in mezzo al campo a dare ordini. Almeno ci prova).

RABIOT 6

Nelle ripartenze è sempre ben posizionato. Si sacrifica per la squadra. Il limite? Poco incisivo al momento di tentare la conclusione.

DYBALA 6

Va a sprazzi. Prova ad illuminare il gioco ma ha poco tempo per ragionare. Cerca di dare una mano come può. Scostante (9' st McKennie 6: ci mette l'anima, non basta).

VLAHOVIC 5,5

Combatte come un leone ma ha pochi palloni giocabili. Non si arrende mai e fa di tutto per rendersi utile. Vaga alla ricerca di sè stesso (30' Kean 5: troppo irruento, non riesce ad incidere).

MORATA 5,5

Prova ad accendersi ma viene controllato bene dalla difesa granata. Spara a salve quando ha la palla buona per far male.

ALLEGRI 6

Un pareggio che complica i piani per la rincorsa alla Champions League. L'uscita di Dybala è un problema.

LE PAGELLE DEL TORINO

MILINKOVIC-SAVIC 5,5

Sulla rete di de Ligt non è reattivo. Un po' restio nelle uscite. Con i piedi è più a suo agio.

DJIDJI 5,5

Qualche imprecisione di troppo nei passaggi. Sempre sotto pressione, ci mette tanta aggressività.

BREMER 7

Grande duello con Vlahovic. Dimostra tanta forza di volontà. Prova a rendersi pericoloso anche in attacco (44' st Buongiorno ng).

RODRIGUEZ 5,5

Sui calci piazzati, il suo forte, non ha la precisione che serve. In difficoltà quando deve chiudere sugli attaccanti bianconeri.

SINGO 6

Inizia alla grande poi va in confusione. In attacco gli manca la lucidità nei momenti chiave (35' st Ansaldi ng).

LUKIC 6

Tanto dinamismo. Cerca di tenere alto il ritmo dei granata. Ci riesce a sprazzi.

MANDRAGORA 6

L'uomo d'ordine dei granata. Dopo un primo tempo in ansia, cresce esponenzialmente nella ripresa. Pericoloso anche al tiro.

POBEGA 5,5

Le idee sono buone. Viene anticipato troppe volte, non incide come vorrebbe. Molto meglio nella ripresa.

VOJVODA 5,5

Buon inizio poi diventa troppo ostinato e non è più funzionale al gioco granata. Impalpabile.

BREKALO 6

Un paio di giocate importanti. Mette paura a Szczęsny. Uno dei più pericolosi tra le fila del Torino (30' st Pjaca 5: l'ex non lascia il segno).

BELOTTI 7

Torna titolare dopo 82 giorni. Si sacrifica tanto ma, alla prima palla buona, arriva il guizzo che vale l'1-1. Carattere da campione (35' st Sanabria ng).

JURIC 6

Imbriglia la Juventus. L'approccio alla gara è perfetto, la rete di de Ligt gli complica tutto ma il suo è un vero Toro. Pareggio più che meritato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA