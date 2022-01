Juventus, tegola per Allegri: un altro positivo. Sarà assente per la Super Coppa

Altro caso di positività al covid in casa Juventus. Il club bianconero, in una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato la positività al Covid di un altro giocatore.

«È emersa la positività al Covid 19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento». Il gallese è l’unico del gruppo squadra attualmente positivo dopo la guarigione di Pinsoglio. Ramsey, che non gioca una partita in campionato con i bianconeri di Allegri dallo scorso settembre, è in uscita: l’unico destino possibile sembra essere il ritorno in Premier League, con Newcastle e Crystal Palace a guidare la lista delle pretendenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 19:28

