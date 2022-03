Juventus-Spezia 1-0, le pagelle: Morata decisivo, Locatelli illuminato. Sczesny è une certezza

La Juventus si impone sullo Spezia per 1-0. Decide una rete di Morata. Le pagelle del match

SZCZESNY 7

Spettatore nella prima frazione poi è regale sul perfido colpo di testa di Gyasi. Si ripete su Agudelo. Freddo e concentrato.

DANILO 6,5

Giganteggia. Nei recuperi è sempre prezioso, ancor di più quando deve far ripartire la squadra in velocità.

RUGANI 6,5

Parte dai suoi piedi l’azione che vale la rete di Morata. Molto attento, si destreggia con grande abilità.

DE LIGT 6,5

Negli scontri aerei non ha rivali. La sua fisicità sovrasta ogni avversario diretto. Mai in affanno.

PELLEGRINI 6

Si propone spesso sulla fascia. Tanta corsa. A volte non è lucido nella scelta finale. Molto generoso (18’ st Bernardeschi 6: rientra dopo tanto tempo, porta freschezza).

LOCATELLI 7

Grande dinamismo. Suo l’assist per il gol di Morata. E’ ovunque. Corre tantissimo e gioca spesso a testa alta.

ARTHUR 6,5

Al di là di qualche rischio di troppo quando ha la palla, orchestra il gioco bianconero con cura. In crescita.

RABIOT 6

Quando decide di accelerare fa male allo Spezia. Bravo nel dare un supporto valido anche in fase difensiva.

CUADRADO 6

Una spina nel fianco per la difesa avversaria. Ha una ghiotta occasione per segnare ma Provedel gli rovina la festa.

VLAHOVIC 6

Non trova mai lo spazio per calciare verso la porta avversaria ma la sua presenza è tangibile. Non smette mai di lottare. Prestante (40' st Kean ng).

MORATA 7

Dopo quasi 1000 minuti di attesa, torna al gol su azione. Gol liberatorio che rende la sua prova molto più leggera. Coinvolto.

ALL. ALLEGRI 6,5

La sua Juventus è paziente, a volte troppo, ma i risultati arrivano. Gestisce al meglio le forze a disposizione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 19:55

