Juventus-Spezia 0-0 la diretta: Chiesa segna, ma era nettamente in fuorigioco

La Juventus non vuole mollare la corsa scudetto, ma ha bisogno di tre punti nell'anticipo del turno infrasettimanale contro lo Spezia. All'Allianz Stadium i bianconeri sono chiamati a riscattare il pareggio contro l'Hellas Verona che li ha fatti precipitare a meno dieci dall'Inter capolista. Anche lo Spezia è reduce dal pareggio in rimonta per 2-2 contro il Parma. Fischio d'inizio alle 20.45.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA