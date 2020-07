Juventus, nono scudetto consecutivo Samp battuta 2-0, firma di CR7

La Juve batte la Samp e ipoteca il nono scudetto consecutivo, al termine di una stagione condotta in testa ma mai dominata, e con un calo nel finale che non ha riaperto i giochi solo per le frenate di Lazio e Inter. La festa a fine partita è contenuta ma spontanea, tra gavettoni e cori proseguiti negli spogliatoi, con Maurizio Sarri coperto di schiuma con lo Champagne in mano, per festeggiare il suo primo titolo italiano. Non c’è l’entusiasmo degli ultimi 8 anche e soprattutto per la mancanza dei tifosi allo Stadium, ma alla Juve conta soprattutto vincere.Come e quando è secondario. E come spesso in questa stagione la vittoria scudetto contro la Samp è arrivata grazie ai colpi dei campioni, un gol e mezzo di Ronaldo che però nel finale sbaglia il rigore del 3-0 e vede Immobile in fuga nella classifica cannonieri. Samp organizzata con Ramirez a sostegno di Quagliarella unica punta, mentre Sarri rilancia Cuadrado nel tridente ma perde Danilo e Dybala per infortuni nel primo tempo. E’ una gara complicata da sbloccare, serve un episodio e arriva puntuale nel recupero del primo tempo: punizione di Pjanic appoggiata a Ronaldo, che piazza un rasoterra imprendibile.