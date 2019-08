Juve, Sarri non sarà in panchina contro Parma e Napoli. Adesso è ufficiale

Come era facile aspettarsi è arrivata la conferma che Maurizio Sarri, colpito dalla polmonite, non sarà in panchina né sabato pomeriggio a Parma né il 31 agosto a Torino contro il Napoli nella seconda di campionato contro Parma e Napoli. La decisione, considerando che dopo le prime due giornate ci sarà la sosta per gli impegni della Nazionale, per permettere al tecnico bianconero una completa guarigione. In un comunicato ufficiale la società fa anche sapere che «Sarri è stato sottoposto a ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico».



Giovedì 22 Agosto 2019, 18:16







