Countdown Sarri: "Mancano 11 punti allo scudetto"

“Lo scudetto non è scontato”, avverte Sarri. “Dobbiamo ancora combattere, ma siamo padroni del nostro destino: mancano 11 punti all’obiettivo”. Il countdown è iniziato, ma è presto per stappare lo champagne. Specie sull’uscio della complessa sfida di questa sera al Mapei Stadium contro un Sassuolo formato Atalanta: “La squadra di De Zerbi, il giovane allenatore più interessante, ha preso la strada dei bergamaschi – prosegue Sarri -. Il Sassuolo è in un momento positivo, ha grande pericolosità offensiva. Ma anche noi dobbiamo avere entusiasmo, perché ci stiamo giocando qualcosa di grosso”. L’attacco punta forte su Dybala e Cristiano Ronaldo, che insegue la settima giornata consecutiva in gol. La difesa, bucata 6 volte nelle ultime 2 uscite, dovrà molto probabilmente fare a meno di Bonucci, che ha un problema al piede. Anche De Ligt non è al top ma duetterà con Rugani, in vantaggio su Chiellini: “L’assenza di Giorgio per tutta la stagione è stata poco sottolineata - conclude Sarri -. Ma in futuro ci darà un grande apporto”. E qui il pensiero vola soprattutto alla Champions League.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 21:01



