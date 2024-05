Juventus-Salernitana 1-1, le pagelle: McKennie in confusione (4,5), Vlahovic si perde (5,5)

di Timothy Ormezzano

Quinto pareggio di fila della Juventus che non vince da più di un mese e rimanda l'appuntamento con la qualificazione alla prossima Champions League. Contro la già retrocessa Salernitana i bianconeri vanno in svantaggio al 27' del primo tempo per un gol di Pierozzi e si salvano al 91' con un gol di Rabiot.

Pagelle Juventus-Salernitana

SZCZESNY 6 Non può fare molto sul gol di Pierozzi. Attento su una punizione di Sambia. Coraggioso e salvifico a tu per tu con Iqwemesi. Graziato da Basic sul gong.

GATTI 5 Se la difesa nel primo tempo sbanda è anche per alcune sue amnesie. Perde dei palloni sanguinosi. E fallisce un gol da pochi passi.

BREMER 6 L'avvio è buono, cerca il gol da distanza siderale, ma poi si fa contagiare dalla mediocrità bianconera.

RUGANI 5,5 Giornata complessa anche per lui, che almeno non commette grossi errori (77' Yildiz 5,5: Leggero e fumoso).

MCKENNIE 4,5 In confusione. Si fa pescare spesso in fuorigioco. E perde ripetutamente il non irresistibile Sambia (46' Miretti 6,5: Ottimi inserimenti e un missile terra-aria che si stampa sulla parte bassa della traversa).

CAMBIASO 6,5 Il migliore dei suoi. Scheggia il palo da fuori area. Ha soluzioni geniali, ma predica spesso nel deserto.

LOCATELLI 6 Avvio horror, poi azzecca qualche verticalizzazione e nel finale il tocco di esterno che innesca il pareggio di Rabiot.

RABIOT 6 Il gol last minute vale il pareggio e una sufficienza risicata.

KOSTIC 4,5 Fuori fase. Si inserisce con i tempi sbagliati, semina palloni e non innesca quasi mai le punte. Bocciato nell'intervallo (46' Iling 6: Sprinta bene sulla corsia e centra tre palloni compreso il corner del pareggio).

VLAHOVIC 5,5 In avvio timbra la traversa con una fucilata toccata quanto basta da Fiorillo. Poi però si perde, sbaglia molto e combina poco (77' Milik 6: Impegna Fiorillo con una zuccata).

KEAN 4,5 Titolare un mese e mezzo dopo l'ultima volta, insegue un gol che gli manca da più di un anno ma non lascia nessuna traccia sul match (46' Chiesa 6: Dà la scossa con accelerazioni, verticalizzazioni, assist e tiri).

ALL. ALLEGRI 5 Tre legni, un gol e il quinto pareggio di fila. Allo Stadium diluviano i fischi, dopo la pioggia. Max cambia uomini e moduli, ma la Juve è in crisi nera. E mercoledì c'è la finale di Coppa Italia.

