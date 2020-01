Juve, affaticamento muscolare per Higuain. Matuidi: «Roma offensiva come noi»

Un «leggero affaticamento muscolare» ha costretto oggi Gonzalo Higuain a svolgere una parte dell'allenamento della Juventus lontano dal gruppo. L'attaccante argentino ha accusato un piccolo problema alla coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, alla vigilia della trasferta contro la Roma.



Sul prossimo impegno dei bianconeri ha parlato, in un'intervista a Sky Sport, Blaise Matuidi: «I giallorossi – ha detto il centrocampista francese - fanno un gioco molto offensivo, proprio come noi. E domenica avranno la spinta dei loro tifosi. Dovremo essere pronti a giocare una grande partita per vincere». Giovedì 9 Gennaio 2020, 16:56







