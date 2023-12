Juventus-Roma: probabili formazioni, dove vederla, orario e classifica

L'ultimo appuntamento del 2023 è il più atteso di tutti. Oggi allo Stadium va in scena Juventus-Roma per la diciottesima giornata di Serie A, con i bianconeri che arrivano con un ruolino di marcia molto positivo. Nelle ultime cinque partite sono tre le vittorie e due i pareggi per Massimiliano Allegri. Mourinho arriva da tre vittorie, una pareggio e una sconfitta arrivata con il Bologna alla sedicesima giornata. Nell'ultima partita, il successo con il Napoli ha permesso a Pellegrini e compagni di mettere la freccia e superare propro gli azzurri nella corsa al quarto posto.

