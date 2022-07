Juventus, Rabiot in ritiro con l’Under 23, quella di serie C. E possibile scambio con Paredes del Psg

di Timothy Ormezzano

Pogba sfratta Rabiot? Mentre il Polpo è alle prese con un problema al ginocchio che potrebbe cancellarlo dall’amichevole contro il Barcellona in programma a Los Angeles, nella notte italiana tra domani e mercoledì, il suo connazionale lavora a diecimila chilometri di distanza.

Rabiot è infatti stato convocato dalla Juventus Under 23 di mister Brambilla, da ieri a sabato in ritiro a Rovetta, in provincia di Bergamo, per preparare il prossimo campionato di serie C. Niente tournèe negli Usa, per Rabiot, ufficialmente per motivi personali. Il centrocampista francese, etichettato in patria come no-vax, non avrebbe le tre dosi di vaccino necessarie per entrare negli Stati Uniti. Di fatto, il ritorno a Torino di Pogba limita enormemente lo spazio a Rabiot, mezzala sinistra che ama calpestare le stesse zolle del campo del suo illustre compatriota.

Adrien non è incedibile, anzi, la Juve valuta la sua cessione per liberare il monte ingaggi da un salario oneroso (guadagna 7 milioni netti annui). I bianconeri vorrebbero inserirlo in uno scambio con Paredes, valutato almeno 20 milioni dal Psg nonostante il contratto in scadenza nel 2023.

I parigini hanno aperto al prestito con obbligo di riscatto del regista argentino. Sogna un ritorno sotto la Tour Eiffel anche la mamma-agente, Veronique Rabiot, che avrebbe declinato un’offerta del Lione perché sprovvisto del pass per giocare la Champions. Alla finestra ci sarebbero anche alcuni club di Premier.

Non solo Rabiot. La priorità dei bianconeri, restando a centrocampo, è cedere Arthur e risolvere il contratto di Ramsey, altro big da 7 milioni netti annui: la Juve offre 2 milioni, il gallese ne chiede 4 si può chiudere a 3 milioni. Per Arthur la pista più percorribile è quella che porta all’Arsenal: molto complessa la cessione a titolo definitivo, si valuta il prestito con diritto di riscatto e ingaggio pagato dai Gunners.

La Juve vuole sfoltire la rosa per regalarsi Paredes e anche Morata. Impossibile un nuovo prestito, l’Atletico Madrid spinge per la cessione a titolo definitivo a 25-30 milioni del puntero spagnolo. La Signora aspetta, anche l’ultimo giorno di mercato, sperando di chiudere a quota 18-20 milioni.

