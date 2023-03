Processo Juventus, il pm Santoriello (tifoso del Napoli) si astiene dopo le accuse: colpo di scena nel caso plusvalenze

di Redazione web

Ciro Santoriello fa un passo indietro e lascia il processo Juventus dopo le accuse. Il pm, finito nella bufera per un video del passato nel quale dichiarava di essere tifoso del Napoli, non sarà in aula lunedì prossimo all'udienza preliminare contro gli ex vertici della Juventus. La procura continuerà ad essere rappresentata dagli altri due magistrati del Pool, tra cui il procuratore aggiunto Marco Gianoglio. Dalla sua accusa è scattata la penalizzazione di 15 punti in campionato ai bianconeri.

Il procuratore della Repubblica a Torino, Anna Maria Loreto, ha «preso atto» dell'astensione dell'aggiunto Ciro Santoriello dal processo alla Juventus per la questione plusvalenze. Sanntoriello aveva inoltrato la comunicazione al capo dell'ufficio nei giorni scorsi. Il procuratore ha «apprezzato l'alto senso istituzionale e senso di lealtà e attaccamento all'ufficio» del magistrato.

La vicenda

La prima udienza è fissata per il 27 marzo. L'ex presidente bianconero Andrea Agnelli e i componenti del vecchio cda sono accusati di falso in bilancio, aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza della Consob. Nel video "incriminato", Santoriello aveva detto: «Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo». Da pm aveva archiviato una precedente inchiesta che coinvolgeva proprio la società bianconera.

