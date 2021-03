Juventus-Porto alle 21, le probabili formazioni: tornano titolari Bonucci e Arthur, Pepe non è al meglio

Tutto in una notte! Sono notti da Juventus. Quella che sogna di fare strada in Champions League, il desiderio più grande in casa bianconera. Non è un ritorno degli ottavi, è una finale: per il prestigio, per il bilancio, per tanti altri fattori. Bisognerà ribaltare all'Allianz Stadium di Torino il 2-1 dell'andata subito al cospetto del Porto, con il fondamentale gol di Federico Chiesa che ha reso molto meno pesante quella sconfitta. E che permetterà alla Vecchia Signora di qualificarsi anche con un 1-0. Altrimenti servirà una vittoria con almeno due gol di scarto. Imperativo categorico, evitare quanto successe nell'ultima gara ad eliminazione diretta, l'uscita ad agosto con il Lione con annessi l'esonero di Maurizio Sarri e la conseguente scelta di Andrea Pirlo.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

«Sono le sue partite, lo ha sempre dimostrato in questi anni: Ronaldo è carico, ha riposato in questi giorni e ha seguito un programma specifico dalla sfida contro lo Spezia in poi. E quando ci sono queste gare, non vede l'ora di giocarle». Così proprio Pirlo su CR7, che dopo lo spezzone di gara contro la Lazio tornerà ovviamente titolare per aumentare il proprio bottino di 135 gol in Champions. Al suo fianco Alvaro Morata, autore sabato di una grande partita con i biancocelesti, al pari di Chiesa. L'ex fiorentino è in grande forma. Giocherà a sinistra, mentre a destra (immaginando la Juventus schierata con il 3-5-2, che diventa 4-4-2 in fase di non possesso) ci sarà Cuadrado. Capitolo assenze: saranno out Danilo (squalificato), Bentancur (ancora positivo al coronavirus) e Dybala. Capitolo recuperi: torneranno titolari Bonucci e Arthur. Per quanto riguarda Chiellini, è in ballottaggio con Demiral. Il reparto nevralgico sarà completato di certo da Rabiot. Per l'ultimo posto dall'inizio il dubbio è tra McKennie (ancora non al 100%) e Ramsey, ma attenzione alla tentazione Kulusevski, per uno schieramento ancora più offensivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL PORTO

Sergio Conçeicao, tecnico del Porto, torna in Italia dove ha trascorso una parte consistente della sua carriera da giocatore. Almeno a parole, i lusitani negano di voler fare calcoli: «Scenderemo in campo con lo stesso spirito dell'andata». Il Porto è però alle prese con qualche acciacco di giocatori importanti, tra cui Pepe e Corona, che dovrebbero comunque farcela. In avanti conferma per Marega e Taremi, i due marcatori del match d'andata. «Non puntiamo al pareggio, se lo facessimo perderemmo in partenza». Così l'iraniano, che lo scorso 17 febbraio segnò alla Juve dopo 61 secondi sfruttando un errore in disimpegno di Bentancur.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Demiral (Chiellini), Bonucci; Alex Sandro; Cuadrado, Ramsey (Kulusevski), Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

Porto (4-3-3): Marchesin; Manafà, Pepe, Diogo Leite, Zaidu; Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Corona, Marega, Taremi. All.: Sergio Conceiçao.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 10:00

