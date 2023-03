Juve, Pogba escluso dalla partita per motivi disciplinari. «È arrivato in ritardo alla cena del ritiro»

Paul Pogba non farà parte dei convocati per la gara di questa sera della Juve in Europa League contro il Friburgo. Il centrocampista della Juve non è stato escluso per problemi fisici, ma per motivi disciplinari . Il centrocampista francese ieri sera è arrivato in ritardo alla cena durante il ritiro pre-partita. Così il tecnico Allegri e la società hanno deciso di non convocarlo. Per il resto, recupera Alex Sandro, mentre rimangono ai box De Sciglio e Milik.

Questa la lista dei convocati della Juve contro il Friburgo

Queste la lista dei convocati della Juventus: 1 Szczesny, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahović, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 44 Fagioli, 45 Barrenechea

