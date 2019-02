Le pagelle: Dybala e Perin i migliori. CR7 giù di tono

Queste le pagelle della Juventus.



Perin 7 Parata decisiva su Sansone nel recupero, per il resto qualche brivido sulle conclusioni (fuori) di Santander, Sansone e Edera nel primo tempo.



De Sciglio 5,5 Va subito in affanno su Dijks che di fisico vince quasi tutti i duelli, decisamente meglio a sinistra



Bonucci 6 Patisce Santander in avvio, ma col passare dei minuti ritrova l’assetto con mestiere.



Rugani 5,5 Sbroglia un paio di situazioni delicate in area, ma troppi errori in appoggio



Alex Sandro 5,5 Gioca col freno a mano tirato, poco propositivo. Ma trova il guizzo difensivo quando si immola murando un gol fatto di Mbaye in area piccola.

(59’ Dybala 7 Gol da tre punti dalla panchina, salva la Juve)



Bernardeschi 5,5 Sfiora il gol con un sinistro devastante, buon primo tempo ma alla lunga cala

(87’ Chiellini 6 Intervento decisivo su Falcinelli)



Bentancur 5,5 Lento, nervoso e impreciso. Limitato da un giallo dopo pochi minuti, più lucido nella ripresa



Matuidi 6 Errabondo e confusionario fino alla palla da tre punti: suggerisce il passaggio a Dybala, crossa in mezzo dalla sinistra e costringe Helander all’errore decisivo per lo 0-1

(78’ Pjanic ng)



Cancelo 5 Torna alle origini da esterno alto ma non convince, fatica a trovare la posizione e ad entrare in partita.



Mandzukic 5 Sportellate e poco più. Lotta ma non incide fino a quando stoppa e protegge il pallone che innesca l’azione del vantaggio juventino



Ronaldo 4,5 Impacciato, troppo lontano dalla porta. Perde molti palloni e non vede mai la porta



Allegri 5,5 Rinunciare a Pjanic e Dybala insieme è rischioso, la Juve non produce gioco e occasioni, Cancelo esterno alto non convince. Ma nella ripresa azzecca il cambio Dybala – Alex Sandro al momento giusto. Ultimo aggiornamento: 18:01





© RIPRODUZIONE RISERVATA