La Juventus ora pensa a riprendersi Morata

di Timothy Ormezzano

Non è ancora finita. La Juventus non rinuncia all’idea di sposare per la terza volta Morata. Prosegue la caccia al vice o al partner di Vlahovic, in attesa del rientro a pieno regime di Chiesa. Uno dei profili più graditi dai bianconeri, Arnautovic, è sempre più blindato dal Bologna. E allora torna di moda lo spagnolo classe 1992, che ha in Allegri un suo grande estimatore.

I dialoghi non sono ancora (ri)entrati nel vivo, ma secondo molte indiscrezioni i bianconeri faranno presto un altro trentativo. Sperando di ottenere dai Colchoneros un nuovo prestito del puntero oppure una valutazione nettamente inferiore rispetto a quella da 35 milioni prevista dal diritto di riscatto non esercitato dalla Signora a fine stagione.

Alvaro ci spera, anche perché non farebbe parte del progetto tecnico del Cholo Simeone. A tifare per il terzo capitolo della saga di Morata in bianconero c’è anche lady Morata, alias Alice Campello, che ieri ha pubblicato sui suoi social un filmato del loro terzogenito Edoardo con la maglia della Juve. Intanto Cambiaso è ufficialmente bianconero. L’esterno arrivato dal Genoa per 8,5 milioni più 3 di bonus legati alle prestazioni andrà in prestito al Bologna. Ufficiale anche la cessione di Dragusin al Genoa in prestito con obbligo di riscatto da 5,5 milioni più 1,8 di eventuali bonus.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA