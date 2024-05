Juventus-Monza 2-0, le pagelle: inarrestabile Chiesa, Fagioli perfetto. Commovente Alex Sandro

di Fabrizio Ponciroli

La Juventus conclude la stagione al terzo posto in classifica con una bella vittoria allo Stadium contro il Monza (2-0). Gol nella prima mezz'ora di Chiesa e Alex Sandro.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

PERIN 6

C'è lui al posto di Szczesny. Gioca il primo tempo senza essere particolarmente impegnato (1' st Pinsoglio 7: prima presenza stagionale, se la gode alla grande con due bellissime parate).

DANILO 7,5

Prestazione mostruosa. Non sbaglia un intervento. Anticipa tutti gli avversari e ha anche la forza di ripartire. Ovunque.

RUGANI 6,5

Ogni volta che scende in campo, risponde alla grande. La sua esperienza lo aiuta molto. Sa cosa fare. Solido.

ALEX SANDRO 7

Ultima partita in bianconero per il brasiliano che arriva a 327 presenze, come Nedved. Chiude con una rete, la prima stagionale. Il miglior modo per dire addio. Esce in lacrime. Commovente (24' st Vlahovic 6: la grinta non gli manca mai. Vorrebbe chiudere la stagione con una rete, non ci riesce).

WEAH 6,5

Libero mentalmente, è decisamente più propositivo rispetto al passato. Un paio di sgasate importanti. Si dimostra utile.

ALCARAZ 6,5

Dopo aver giocato una manciata di minuti con Allegri, parte nuovamente titolare.

FAGIOLI 7,5

In grande spolvero. Colpisce la traversa con una grande conclusione. Suo l'assist per il 2-0 di Alex Sandro. Gioca a testa alta. Vedendolo giocare, cresce il rammarico per non averlo avuto per per sette mesi. Perfetto (34' st Nicolussi Caviglia sv).

ILING JR 6,5

Corre senza mai risparmiarsi e dà sempre una mano ai compagni. La gamba è sicuramente buona. Prezioso.

CHIESA 7,5

Secondo gol consecutivo, il nono stagionale. Ha tanta voglia di farsi notare e lo si nota sin dai primi minuti. Sfiora la doppietta. Classe immensa.

MILIK 6,5

Eccellente nel gioco di sponda. Riesce sempre a far girare la palla con precisione. Pericolo anche al tiro, anche se non è fortunato (28' st Djalo 6,5: debutto in bianconero con buona personalità. Basta e avanza per ora).

YILDIZ 6,5

Qualche giocata di puro talento. Ogni volta che tocca il pallone, conferma di avere idee calcistiche magnifiche. Anche qualche discussione animata con Izzo. Speciale (41' st Miretti sv).

MONTERO 7

Sorprende tutti mettendo in campo il tridente sin dall'inizio. Ha ragione da vendere. La "sua" Juventus si diverte e diverte. Bella vittoria.

