Juventus-Monza 2-1, le pagelle: Chiesa entra e risolve da fuoriclasse

La Juventus ha battuto il Monza per 2-1 (1-1) e si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia, dove incontrerà la Lazio.

PERIN 5,5 Sorpreso dal guizzo di Valoti. Un’uscita avventata, per il resto non è particolarmente impegnato.

GATTI 5,5 Un po’ troppo macchinoso. Quando viene pressato, va in affanno. Sull’azione del gol è poco reattivo.

RUGANI 6 Fa il suo dovere senza particolari sbavature. Bravo soprattutto nelle situazioni corpo a corpo. Diligente.

DANILO 7 Sempre concentrato, sempre leader. In difesa è commovente. Si inventa anche un assist al bacio per Kean che rovina tutto. Trascinatore.

MCKENNIE 6 Assist perfetto per l’incornata di Kean che sblocca il match. Manca di lucidità in diversi appoggi elementari. Sul gol di Valoti è in ritardo.

FAGIOLI 6 Ha subito una grande palla gol ma la spreca. Buonissimi piedi, a volte cincischia troppo (29’ st Di Maria 6: qualche scatto che mette paura ai brianzoli. Basta il suo nome. Sfiora il gol di rabona).

PAREDES 6,5 Sa far girare la palla. Sempre a testa alta e mai agitato anche quando viene pressato. Il suo limite è che non rischia mai troppo la giocata. Ottimo in fase di copertura. Potrebbe anche fare di più.

MIRETTI 6 Impegno lodevole. Nelle ripartenze è frettoloso. Deve lavorare molto sull’ultimo passaggio (15’ st Locatelli 6: porta energia e un punto di riferimento ulteriore a centrocampo).

ILING 6,5 Ha due motori a curvatura nelle gambe. Quando parte palla al piede è devastante. Viene cercato meno di quanto si dovrebbe (29’ st Alex Sandro: la sua esperienza torna utile nei minuti fionali).

SOULÉ 6 Costretto a giocare tanti palloni con le spalle alla porta avversaria. Un paio di giocate di alta qualità certificano il suo talento (15’ st Chiesa 7,5: entra e risolve la partita con una giocata da fuoriclasse assoluto che riscalda il popolo bianconero. Giocatore di una categoria superiore. Magico).

KEAN 6 Alla prima palla giocabile, segna un gran gol di testa. Ad inizio ripresa si divora un’occasione colossale tutto solo davanti a Cragno. Luci e ombre (37’ st Milik sv).

LANDUCCI 6 Al posto dello squalificato Allegri, porta a casa una qualificazione sofferta ma decisamente importante. Ringraziamenti doverosi a Chiesa.

