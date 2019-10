Juventus-Lokomotiv: 0-1 La Diretta Miranchuk gela lo Stadium

SEGUI LA DIRETTA

Martedì 22 Ottobre 2019, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juventus e Lokomotiv Mosca si affrontano questa sera per la terza giornata del Gruppo D, fase a gironi della Champions League. Bianconeri a 4 punti in classifica dopo 2 partite, grazie al pareggio sul campo dell?Atletico Madrid e alla successiva netta vittoria casalinga sul Bayer Leverkusen, mentre i russi hanno iniziato bene la competizione espugnando Leverkusen, per poi però uscire sconfitti dal match casalingo contro i ragazzi del Cholo Simeone col punteggio di 0-2.Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Khedira; Bentancur; Ronaldo, DybalaGuilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Miranchuk, Eder, Joao Mario