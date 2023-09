Juventus-Lazio 3-1, le pagelle Juve: Vlahovic celestiale, Chiesa concreto. Pasticcio Bremer

di Fabrizio Ponciroli

La Juventus vince la sfida all'Allianz Stadium con la Lazio (3-1). Per i bianconeri, in rete Vlahovic (doppietta) e Chiesa. Di Luis Alberto la rete biancoceleste.

Juve-Lazio, il gol di Vlahovic era da annullare? Le proteste dei biancocelesti, cosa è successo

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Non fa nulla fino al gol di Luis Alberto sul quale non può far niente. Per il resto ordinaria amministrazione.

GATTI 6,5

Combattente vero. Ringhia su ogni avversario. Lotta alla grande su ogni pallone, soprattutto quando la palla scotta.

BREMER 5

Tutto bene sino all'errore in fase di impostazione che porta al gol di Luis Alberto. In totale confusione dopo la rete.

DANILO 6,5

La sua leadership è tangibile. Indica ai compagni cosa fare e si mette sempre al servizio degli altri. Punto di riferimento.

MCKENNIE 6,5

Decisiva la sua accelerazione nell'azione del primo gol di Vlahovic. Da esterno alto riesce sempre a rendersi pericoloso (26' st Weah 6: porta freschezza sulla fascia).

MIRETTI 6

Alterna buone giocate a momenti in cui si esenta troppo dal gioco. Gira anche dai suoi piedi la palla nell'azione del 2-0 bianconero (14' st Fagioli 6: qualche buona giocata, minuti nelle gambe).

LOCATELLI 6,5

Dopo la buona prova in Nazionale, si conferma anche in bianconero.

RABIOT 6,5

Sfiora il gol in due occasioni. Fisicamente si fa sentire. Molto utile anche in fase di interdizione. Ormai è una certezza.

KOSTIC 6

Un po' troppo timido. Potrebbe e dovrebbe osare di più, anche perchè, quando trova il fondo, mette palloni importanti in area avversaria (14' st Cambiaso 5,5: Bremer gli fa fare brutta figura nell'azione della rete biancoceleste).

CHIESA 6,5

Altra prova più che positiva. Come richiesto da Allegri, ci sta mettendo tanta sostanza nelle sue prestazioni. Gol da attaccante vero (38' st Milik sv).

VLAHOVIC 8

Una doppietta d'autore a certificare l'eccellente momento di forma. Difficile scegliere quale sia la rete più raffinata. Il suo sorriso dice tutto. Celestiale (38' st Kean sv).

ALLEGRI 7

Una Juventus aggressiva e decisa. Errore di Bremer a parte, una prova notevole e tre punti meritatissimi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 17:12

