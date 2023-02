Coppa Italia, Juventus-Lazio 1-0: Maximiano uscita horror, Sarri ha l'attacco spuntato

di Enrico Sarzanini

In coppa Italia Juventus-Lazio 1-0: Bremer porta i bianconeri in semifinale. All'Allianz Stadium decide un colpo di testa del brasiliano su errore del portiere laziale Maximiano. In semifinale per Allegri doppia sfida contro l'Inter.

PAGELLE LAZIO

MAXIMIANO 4,5 Avvio confortante dove non arriva con le mani ci mette i piedi. Fenomenale sul guizzo di Kostic ma fa un'uscita horror sulla rete di Bremer.

LAZZARI 5 Deve contenere Kostic lo costringe spesso all'errore, da quella parte la Juventus trova un insperato varco. Tiene in gioco Bremer sull'1-0.

PATRIC 5,5 Nonostante Romagnoli fatica tantissimo. Sbaglia marcatura sulla rete di Bremer, Kean lo tiene sempre in apprensione

ROMAGNOLI 6,5 Non sbaglia praticamente nulla. Coordina le operazioni in difesa ed è decisivo in più di un'occasione. (32' st Casale 6: fa rifiatare Romagnoli).

MARUSIC 5,5 Contiene Cuadrado cercando andando in anticipo anche se sul finire del primo tempo commette qualche leggerezza di troppo.

VECINO 5,5 Una prestazione anonima. Mai nel vivo dell'azione prova qualche inserimento in avanti ma sbatte sempre contro il muro bianconero. (13' st Milinkovic 5: ancora troppi errori).

CATALDI 5,5 L'aggressività della Juventus lo costringe spesso a ripiegare. Fatica a trovare dei varchi per le punte con il muro innalzato da Allegr. (28' st. Marcos Antonio 5: impalpabile).

LUIS ALBERTO 6,5 Più volte cerca un varco tra le maglie bianconere e quando non lo trova è l'unico a provare il tiro dalla distanza. (28' st Basic 5: poco o niente).

ANDERSON 5 Una gara da dimenticare: impalpabile a tratti appare svogliato. In avanti non riesce mai a fare la scelta giusta commettendo una serie infinita di errori.

IMMOBILE 5 Torna titolare dopo l'infortunio ma non è ancora al 100% e si vede chiaramente: per lui zero tiri in porta con Perin totalmente inoperoso. (1' st Pedro 5: tanta corsa ma poca sostanza).

ZACCAGNI 5,5 Difficile trovare spazio quando palla al piede ti piombano sistematicamente addosso tre giocatori. Lotta un'ora ma alla fine molla .

SARRI 5,5 La Lazio è spenta e non riesce mai ad impensierire una Juve tosta e cinica. Un'altra interruzione di corrente che andrà analizzata.

