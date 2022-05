Lazio, Immobile verso il forfait nel posticipo contro la Juve. Rebus in attacco per Sarri

La corsa all'Europa della Lazio passa per Torino. La sfida impegnativa di domani alla Juve mette in palio punti importanti per la squadra di Sarri, che però dovrà fare a meno del suo capitano. Per l'ultimo impegno in trasferta della stagione, i biancocelesti scenderanno in campo senza Ciro Immobile: il numero 17, assente nell'allenamento di rifinitura, non ha infatti smaltito l'infortunio alla caviglia destra patito contro la Sampdoria e che gli ha dato problemi questa settimana; perciò Sarri lo dovrebbe tenere fuori dalla sfida contro la squadra di cui sono entrambi ex.

Il tecnico toscano, per sostituire il capocannoniere del campionato, ha essenzialmente tre soluzioni: dare fiducia a Pedro, nonostante lo spagnolo non abbia il ritmo partita (visto che non gioca da un mese), magari spostando Felipe Anderson al centro dell'attacco; l'alternativa è puntare sull'oggetto misterioso Cabral, o altrimenti schierare dall'inizio Luka Romero nel tridente. In difesa l'unico ballottaggio è tra Patric e Luiz Felipe, mentre il terzetto di centrocampo Leiva-Luis Alberto-Milinkovic è confermato. Per la Lazio (quinta con 62 punti) fare risultato contro i bianconeri sarebbe importantissimo per allungare il divario (ora di due lunghezze) sulla Roma (fermata ieri in casa dal Venezia già retrocesso), rivale per un posto in Europa League. I biancondelsti dovranno anche guardarsi da Fiorentina e Atalanta, entrambe a quota 59 punti. I tanti tifosi biancocelesti giunti a Torino sperano domani sera di festeggiare una vittoria, anche se sarà complicatissimo contro una Vecchia Signora arrabbiata dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, e che non vorrà deludere l'Allianz Stadium nell'ultima gara casalinga. Che sarà anche d'addio per Chiellini e Dybala.

