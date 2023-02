Diretta Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ultimo atto dei quarti di finale di Coppa Italia. Juventus e Lazio si sfidano stasera, alle ore 21, per un posto tra le prime quattro squadre della competizione. Umori diversi per i due allenatori, con la Juventus reduce dalla sconfitta in campionato contro il Monza all'Allianz Stadium, e i biancocelesti dal pareggio in casa contro la Fiorentina. Allegri, consapevole del valore della Coppa, la cui vittoria garantirebbe una qualificazione in Europa League, schiererà un 3-5-1-1 con Chiesa alle spalle di Vlahovic (appena rientrato). Anche Sarri ha da poco ritrovato Immobile, che dovrebbe giocare dall’inizio. "Per noi questo torneo è di fondamentale importanza", ha detto il tecnico ai giocatori. La vincente affronterà l'Inter nella prima semifinale (Cremonese e Fiorentina dall'altra parte del tabellone).

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic. All. Allegri.

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

Calcio d'inizio alle ore 21. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5, ed in streaming su Mediaset Infinity. Diretta testuale su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA