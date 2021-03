Juventus-Lazio alle 20.45, le probabili formazioni: torna Cuadrado, Marusic arretrato in difesa

Insieme a Inter-Atalanta di lunedì sera, Juventus-Lazio è il big-match della ventiseiesima giornata in serie A. Un duello che dodici mesi fa, quando il campionato venne interrotto a causa della pandemia, valeva per lo scudetto, con i bianconeri primi e i biancocelesti ad inseguire ad una sola lunghezza. Ora la situazione è assai diversa. Andrea Pirlo non può più sbagliare, con l'Inter in fuga tricolore. Simone Inzaghi è ancora più indietro e punta a rientrare nella lotta per un posto Champions. Entrambi hanno una gara da recuperare. Juventus-Napoli si giocherà il 17 marzo, mentre Lazio-Torino di martedì, con i granata non presentatisi all'Olimpico a causa delle positività al Covid, è ancora sub iudice.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

A proposito di Covid, la positività di Bentancur priva Pirlo di un elemento fondamentale, anche in prospettiva ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto di martedì, la partita per eccellenza da non sbagliare dopo lo stop 2-1 dell'andata. Restano in dubbio, poi, Bonucci e De Ligt. Almeno il tecnico della Juventus recupera Cuadrado, che nell'ipotesi più accreditata di formazione andrà a destra con Chiesa a sinistra. Nella difesa a tre dovrebbe ancora adattarsi Alex Sandro, al fianco di Demiral e Danilo. Pirlo sarà costretto a fare di necessità virtù, e non sarà la prima volta. Anche il centrocampo sarà quasi obbligato per l'indisponibilità di Arthur: spazio a Rabiot, McKennie e Ramsey, quest'ultimo favorito su Bernardeschi. In avanti Morata non ha ancora i 90' nelle gambe e ripartirà dalla panchina, come successo contro lo Spezia, quando è entrato ed ha segnato. Sarà quindi ancora Kulusevski a spalleggiare il capocannoniere (20 gol) Cristiano Ronaldo.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO

Novità in difesa per Simone Inzaghi. Assenti per infortunio Luiz Felipe e Radu, il tecnico della Lazio completerà il reparto arretrato con Marusic. Il montenegrino, stando almeno alle prove effettuate alla vigilia a Formello, sarà preferito a Patric e Musacchio per giocare al fianco di Hoedt e Acerbi. Novità anche sulle fasce nel 3-5-2 biancoceleste, a causa dell'infortunio muscolare di Lazzari (trauma elongativo al polpaccio destro) rimediato contro il Bologna. Spazio allora a Lulic (sinora impiegato solo 7 volte in stagione) a destra e a Fares a sinistra. L'alternativa potrebbe essere Akpa Akpro. Per il resto a centrocampo non si discutono Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In avanti Correa e Immobile, quest'ultimo alla ricerca di un riscatto personale dopo il rigore sbagliato sabato scorso contro il Bologna.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Ramsey, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: S.Inzaghi.

