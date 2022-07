Juventus, sfumato Koulibaly è assalto a Bremer o Gabriel

di Timothy Ormezzano

Sfumato definitivamente il sogno Koulibaly (ieri il centrale ha lasciato Napoli destinazione Londra: questa mattina sosterrà le visite con il Chelsea), la Juve (nel giorno delle visite di Cambiaso) fa sul serio per Bremer, anche se l’Inter è in vantaggio, avendo già l’accordo con il difensore. I bianconeri tuttavia oltre al cash, potrebbero proporre Gatti al Toro, in prestito o con altre formule. Insomma, prepariamoci all’ennesimo derby d’Italia anche nel mercato. Tuttavia la Juventus si è creata una serie di alternative niente male.

A cominciare da quella che porta a Gabriel dell’Arsenal. Una trattativa già avviata con il club londinese. L’altra pista (calda) porta a Kimpembe del Psg: entro 48 ore sarà sfrattato dall’arrivo di Skiniar dall’Inter.

Molto più difficile, invece, arrivare a Pau Torres, centralone del Villarreal, sul quale il City ha messo gli occhi da un pezzo. Anzi, sembra in vantaggio, ma la Juve non molla. Comunque sia, Allegri prima vuole il sostituto di De Ligt, poi l’olandese, che si è già promesso al Bayern (decurtandosi 2 milioni di euro, da 12 a 10, sull’ingaggio), potrà raggiungere la Baviera. E nessun regalo, ovviamente: la prima offerta tedesca (60 più 10 di bonus) è stata rispedita ai campioni di Germania. La Juve vuole almeno 80 milioni, tutti cash, naturalmente.

Intanto Paulo Dybala, rientrato dalle vacanze, ha lasciato il suo testamento bianconero: «La Juve sarà sempre nel mio cuore». La Joya torna a parlare, tra nostalgia e riconoscenza. Prosegue intanto il lavoro personalizzato dell’ormai ex juventino, nel chiuso della sua villa torinese. Nonostante il triste finale della sua love story con la Signora, l’argentino esterna gratitudine nei confronti del club in cui ha trascorso le ultime sette stagioni: «Sono arrivato a Torino in giovane età e ho imparato molte cose – racconta Dybala, intervistato da una testata statunitense -. Ho imparato a vincere in una squadra importante, che era già consolidata e che ha continuato ad esserlo negli anni successivi. Sette stagioni alla Juventus sono molte, non è facile stare lì per tanto tempo. La verità è che sono contento dell’esperienza, di tutto quello che mi ha dato. Ho conosciuto calciatori incredibili, ho avuto la possibilità di giocare nella Seleccion. Per la mia vita, per la mia carriera calcistica, la Juventus ha rappresentato un passo molto importante e sarà sempre nel mio cuore».

