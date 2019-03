Juve, Allegri: «Kean mi ha meravigliato, ma non bruciamolo»

Alla Juventus, poco efficace e quindi in difficoltà nel risolvere il match casalingo contro l'Empoli, pensa il più giovane. La firma sul successo la mette Kean, il millennial che, dopo le 2 reti nelle ultime 2 partite con la Nazionale di Mancini, certifica in campionato il suo momento chic. «Mi ha meravigliato in positivo il modo in cui è entrato - è l'elogio di Allegri al suo giovane centravanti -. Va fatto crescere perché si fa presto a bruciarlo. Tornato dalla Nazionale è stato in balia degli eventi». Bravo ma anche fortunato, visti gli spazi che si sono creati con gli infortuni di Ronaldo - «stamattina ha fatto qualcosa, vedremo nei prossimi giorni» - e Dybala: «Paulo ha preso un colpo al polpaccio con l'Argentina, oggi aveva dolore e un pò di indurimento, non volevamo rischiarlo. L'ingresso di Kean è stato importante, ha davanti campioni a livello professionale ed è giusto che sia ambizioso. Alcuni si perdono per strada, ma migliorerà e la voglia di sacrificarsi lo aiuterà». Chiellini, capitano della Juventus, concorda: «Se Moise fosse entrato prima avrebbe sprecato energie, ma avrò il suo spazio e i gol li farà». Il gol del millennial Kean ha spento il malumore dei tifosi, zittendo i fischi dell'Allianz Stadium di metà partita: «Sono stati da stimolo per fare un bel secondo tempo, la squadra ha reagito bene e sono contento, abbiamo gestito l'imprevisto della partita. Era tanto che non vincevamo 1-0, inoltre al rientro dalla sosta è meglio una vittoria così che un 3-0, ci ributta nel campionato. Oggi nel calendario c'erano i tre punti obbligatori, è stato un altro passo verso il titolo».



SOLITI ELOGI DOPO IL KO

Complimenti ma niente punti per l'Empoli di Andreazzoli, andato a un passo dall'impresa sfumata per la scarsa precisione al tiro nel primo tempo. «Abbiamo avuto tre o quattro situazioni favorevoli in cui dovevamo essere più precisi - spiega il tecnico del club toscano -, Krunic ha tirato due volte rendendosi pericoloso, Kean invece è stato fortunato trovando una deviazione di Dell'Orco». Ultimo aggiornamento: 22:38





