Juventus-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Allianz Stadium si illumina per il derby d'Italia. Alle 20:45 Juventus ed Inter chiuderanno il tredicesimo turno di Serie A, il terzultimo prima della pausa Mondiale. I bianconeri hanno rialzato la testa, riuscendo ad infilare tre vittorie consecutive (su sei totali) contro Torino, Empoli e Lecce. L'Inter ha collezionato 12 punti nelle ultime 4, ai danni di Sassuolo, Salernitana, Fiorentina e Sampdoria. Inzaghi cerca la seconda vittoria consecutiva contro la Juventus in Serie A, sarebbe la prima volta dal 2003/04. Allegri è fiducioso: "Siamo più attenti e sereni durante la partita" e punta sul recupero di Danilo (squalificato in coppa), Vlahovic parte dalla panchina, rientra Chiesa. Nell'Inter Bastoni è in dubbio per un po' di febbre, come anticipato da Inzaghi in conferenza non ci sarà Lukaku.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi.

Dove vedere Juventus-Inter in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

