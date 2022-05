Juventus-Inter, piano di sicurezza per la finale di Coppa Italia: ecco come le tifoserie dovranno arrivare all'Olimpico

In occasione dell’arrivo nella Capitale delle tifoserie, per la finale di Coppa Italia, la Questura di Roma ha predisposto un piano di afflusso in accordo con la Lega Calcio. Ecco tutte le informazioni da sapere per assicurare l'ottimale svolgimento della finale tra Juventus e Inter.

LE REGOLE PER I TIFOSI DELL'INTER

Il casello autostradale consigliato è Roma NORD: Uscita 6 del GRA S.S. Flaminia - Direzione Centro;

Aree di servizio dedicate A1: Arda (PC), “Cantagallo (BO), Montepulciano (SI), Flaminia (RI), San Nicola (CE);

In A2: Alfaterna (SA), Sala Consilina (SA);

In A16: Mirabella (AV);

In A24: Civita (AQ).

PERCORSO PULLMAN

Per gli arrivi a bordo di Pullman l’itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: GRA - FLAMINIA - via Flaminia - Corso Francia - Tangenziale Est (direzione stadio) – via del Foro Italico – L.go Ferraris IV – viale Macchia della Farnesina.

- L’Area di parcheggio prevista è Viale Macchia della Farnesina.

PERCORSO AUTOPRIVATE

Per i tifosi che arrivano a bordo di auto private l’itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: GRA - FLAMINIA - via Flaminia - Corso Francia - Viale M.llo Pilsudski - Piazza Ankara – via Tiziano – viale della XVII Olimpiade.

- L’Area di parcheggio prevista è Viale XVII Olimpiade.

LE REGOLE PER I TIFOSI DELLA JUVENTUS

Il casello autostradale consigliato è Roma SUD: Uscita 1 del GRA S.S. Aurelia - Direzione Centro;

Aree di servizio dedicate A1: Secchia (MO), Tevere (VT), Frascati (RM).

In A30: Tre Ponti (NA)

In A2: Salerno (SA)

In A16: Irpinia (AV)

In A24: Colletasso (RM).

PERCORSO IN PULLMAN

Per gli arrivi a bordo di pullman l’Itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: G.R.A. - uscita Aurelia direzione centro – San Giovanni Battista della Salle – Piazza Irnerio – via Baldo degli Ubaldi – via Angelo Emo – via Candia – Viale Giulio Cesare – via Barletta – Viale Angelico – Lungotevere della Vittoria/Lungotevere Oberdan.

- Le Aree di parcheggio previste sono: Lungotevere della Vittoria, Lungotevere Oberdan.

PERCORSO AUTO PRIVATE

Per i tifosi che arrivano a bordo di autovetture private l’itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: G.R.A. - uscita Aurelia direzione centro – San Giovanni Battista della Salle – Piazza Irnerio – via Baldo degli Ubaldi – via Angelo Emo – via Candia – Viale Giulio Cesare – via Barletta – Viale Angelico– Piazzale Clodio.

- L’Area di parcheggio prevista è piazzale Clodio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 17:25

