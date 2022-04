Juventus-Inter 0-1, le pagelle: Brozo fa sempre la cosa giusta, Dybala e Vlahovic deludono

Juventus-Inter o-1, le pagelle del match allo Stadium

PAGELLE JUVE

SZCZESNY 6,5 Ipnotizza Calhanoglu dal dischetto, ma la sua parata non vale per “colpa” di De Ligt. Sicuro nelle uscite ed un tutte le giocate.

DANILO 6 Prova a dare impulso alla manovra bianconera, scambiandosi anche di posizione con Cuadrado.

DE LIGT 5,5 La sbavatura fatale è l'ingresso anticipato in area che vanifica la parata di Szczesny sul primo rigore di Calhanoglu. Per il resto concede poco agli avanti nerazzurri.

CHIELLINI 6,5 Il solito muro invalicabile per gli attaccanti avversari. In apertura di match colpisce anche una rocambolesca traversa.

ALEX SANDRO 5,5 Spinge poco a sinistra (28' st De Sciglio 6: un suo cross morbido trova un colpo di testa di Vlahovic alto di poco).

LOCATELLI 6 Lotta con coraggio nonostante i postumi al capo di un fallo (da giallo) di Lautaro, ma dopo poco più di mezz'ora deve arrendersi (34' pt Zakaria 6: nell'unico strappo che lo vede protagonista colpisce un palo clamoroso).

RABIOT 6 Il francese gioca una partita solida, nonostante un giallo che lo condiziona dalle prime fasi del match. Esce tra gli applausi (40' st Arthur ng).

CUADRADO 6 Il solito moto perpetuo. Gioca un'infinità di palloni, non sempre però con la necessaria precisione (40' st Bernardeschi ng).

DYBALA 5,5 Parte su grandi ritmi, poi ha una lunga pausa svegliandosi nel finale con un sinistro dalla distanza che viene bloccato da Handanovic. Una punizione fuori chiude un match poco gioioso.

MORATA 5,5 Fa cose pregevoli, soprattutto per i compagni ed in fase di sacrificio. È lui però che commette il “pestoncino” in area su Dumfries che causa il rigore per l'Inter (28' st Kean ng).

VLAHOVIC 5,5 Dopo neanche un minuto va al tiro. Sembra l'inizio di un match spumeggiante. In realtà fa a lungo fatica, sino al 63' quando da solo si crea un'occasione importante. Ma il gol non arriva. Protesta nel recupero per un presunto rigore ai suoi danni

ALLEGRI 5,5 La Juventus perde dopo 16 risultati utili consecutivi in campionato e deve dare addio alle residue speranze scudetto. I bianconeri non demeritano, ma in fase realizzativa non è serata.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 5,5 Pronti, via e sotto pressione con Vlahovic. Su un cross di Cuadrado, valutato male, regala una traversa a Chiellini. Poi bene su Cuadrado e Dybala, un altro brivido in disimpegno e un altro legno a referto.

D’AMBROSIO 6 Confermato ancora braccetto di destra, questa volta sulle tracce di Morata. Resta basso, regge l’urto.

SKRINIAR 6,5 Con Vlahovic qualcosa devi concedere, ma lui alza il muro quasi sempre, limitando danni e contributo del bomber serbo.

BASTONI 5,5 Ha forse il compito più duro con Cuadrado. Il più delle volte a rincorrere il colombiano, rischia un rigore su Zakaria.

DUMFRIES 6 All’inizio a carburazione lenta e sorpreso da Morata. Poi in modalità turbodiesel, con accelerata e rigore guadagnato a fine primo tempo. (14’ st Darmian 6: diligente)

BARELLA 6 Ancora non al meglio e forse provato dal recente disastro azzurro. Parte mettendoci poca ‘garra’, poi alza la percentuale dei contrasti vinti e dei chilometri percorsi.

BROZOVIC 7,5 Sotto pressione, nel traffico, in recupero: fa sempre la cosa giusta, confermandosi insostituibile per Inzaghi. Al rientro si rimette al comando, traghettando l’Inter fuori dalle sabbie mobili della prima mezzora. Leader. (32’ st Vidal ng)

CALHANOGLU 7 La solita mole di quantità e qualità. E in più il rigore, tirato due volte per gentile concessione di Irrati, dello 0-1 e delle rinnovate ambizioni-scudetto della Banda Inzaghi. (32’ st Gagliardini ng)

PERISIC 6,5 Baricentro basso, ma attenzione altissima. Spesso in raddoppio su Cuadrado, da bollino un rosso un recupero su Dybala, quasi a botta sicura.

DZEKO 6 Polveri bagnate e nessuna occasione a referto. Prova a rendersi utile cucendo il gioco.( 46’ st Gosens ng)

LAUTARO 5 Si fa notare solo per il giallo rimediato e l’espulsione rischiata poco dopo. Mai uno spunto degno di nota. (14’ st Correa 6: dinamico)

INZAGHI 7 Prima vittoria a Torino dopo 2 lustri e candidatura-scudetto rilanciata. Si rialza nella gara più attesa, soffrendo e strappando 3 punti fondamentali per rimettersi in marcia e lasciare la Juve nelle retrovie.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 23:17

