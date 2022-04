Juventus-Inter, diretta alle 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

È il derby d'Italia e non ha bisogno di presentazioni. Alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino si gioca Juventus-Inter: i bianconeri vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva e hanno l'occasione per superare proprio i nerazzurri in classifica (che però hanno ancora una partita da recuperare) mentre la squadra di Simone Inzaghi è reduce da due pareggi consecutivi che l'hanno allontanata dalla vetta. Ma la scorsa scudetto è apertissima e un piccolo pezzo di campionato passa da questa partita. Allegri recupera Zakaria e sceglie Dybala accanto a Vlahovic e Morata, Inzaghi risponde con la coppa Lautaro Martinez-Dzeko.

Segui qui in diretta Juventus-Inter

Juventus-Inter, probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

