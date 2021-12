Juventus, il centrocampo in vetrina per regalarsi l'attaccante tanto atteso

Vendere per poi darsi allo shopping. Il mercato della Juventus non sarà pirotecnico. Lo ha detto l'ad Arrivabene, lo ha ribadito il tecnico Allegri. Ma c'è comunque la possibilità di puntellare il centrocampo e l'attacco, l'undicesimo della serie A alla pari di Bologna e Sampdoria. Per la mediana sono in ballottaggio soprattutto Zakaria del Borussia Monchengladbach e Witsel del Borussia Dortmund.

Per il reparto avanzato, invece, sembrano fatti della stessa materia dei sogni sia Vlahovic che Scamacca: la Fiorentina chiede comprensibilmente la luna e il Sassuolo non sembra disposto a trattare prima di giugno. Si cercano alternative, dunque.

Il nome più caldo è quello di Icardi, mercoledì a segno nel sofferto 1-1 tra il suo Psg e il Lorient. Il club parigino è disponibile al prestito, ma spingerebbe per l'obbligo di riscatto a circa 25-30 milioni. La moglie-agente dell'attaccante argentino, Wanda Nara, apre al ritorno in Italia. Non resterebbe che convincere Maurito, per ora poco attratto dalla possibilità di rientrare in serie A in prestito. Restano valide anche le opzioni che rispondono ai nomi di Martial e Aubameyang, rispettivamente pronti a dire addio a Manchester United e Arsenal.

Il Siviglia è però in vantaggio per Martial, mentre Aubameyang interessa al Barcellona e potrebbe inoltre partite per la Coppa d'Africa. Prima dello shopping la Juve dovrà comunque fare cassa: l'aumento di capitale non andrà infatti a finanziare il mercato di gennaio. In vetrina c'è il reparto di centrocampo, dove l'unico incedibile è Locatelli. Il primo tra i sacrificabili è Ramsey: un po' per i suoi continui infortuni, un po' per il pesante ingaggio da 7 milioni annui più bonus. Per il gallese l'ipotesi più probabile resta il Newcastle.

Si cerca una sistemazione anche per Arthur, magari in prestito: Siviglia o Arsenal potrebbero dare al brasiliano spazio e visibilità nell'anno che porta al Mondiale. Ma la cessione che potrebbe portare più soldi è quella di Kulusevski, in vetrina al pari di Rabiot e McKennie.

Lo svedese, in vacanza a Dubai come Morata e De Ligt, piace al Tottenham dell'ex ds bianconero Paratici e soprattutto all'Arsenal. La valutazione di Kulu così come quella di McKennie - sfiora i 40 milioni, circa 10 in più della prima offerta che starebbero preparando i Gunners.

