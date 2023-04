Juventus-Verona 1-0, le pagelle: Kean determinante, Locatelli energico. Danilo, che leadership

di Fabrizio Ponciroli

La Juventus inaugura il tour de force di aprile (nove partite) con una vittoria importante ai danni dell'Hellas Verona. Decide una rete di Kean.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6,5

Più impegnato di quanto immaginato. Fa il suo dovere sempre con la massima attenzione. Sempre sul pezzo. Bravo nel finale su Terracciano.

GATTI 6,5

Cresce di partita in partita. Si permette anche qualche giocata rischiosa ma ne esce con eleganza. Convinto.

BREMER 6

Sulle palle alte è imbattibile. In un paio di occasioni è nella posizione sbagliata. Se la cava con la sua fisicità. Fallisce un gol clamoroso davanti alla porta sguarnita.

DANILO 7

Solita prova da leader vero. Fa tutto in campo. Guida il reparto difensivo ed è anche pericoloso in attacco con una clamorosa traversa. Gladiatore.

CUADRADO 6,5

Il più pericoloso in casa bianconera. Anche nel primo tempo, è lui a scuotere la squadra con un paio di accelerazioni importanti. Ispirato (21' st Kostic 6: porta freschezza e tanta corsa. Ritmo controllato).

FAGIOLI 6,5

Ormai gioca come un veterano. Si inserisce con grande efficacia ed è bravo a far girare palla, anche quando è raddoppiato.

BARRENECHEA 5,5

Non lo si nota molto. Troppo timido e, spesso, anche prevedibile. L'età non lo aiuta ma è poco aggressivo. Rimandato (1' st Miretti 6: ci mette la giusta verve, parte da lui l'azione che sblocca il risultato).

LOCATELLI 6,5

Le migliori ripartenze partono dai suoi piedi. Testa alta. L'unico che si prenda qualche rischio. Suo l'assist che vale la rete di Kean. Energico.

DE SCIGLIO 6

Spinge pochissimo, anche quando avrebbe l'opportunità di provarci. In difesa si applica come richiesto. Soldatino.

MILIK 6

Al rientro, si muove abbastanza bene, soprattutto nello smistare il pallone tra le linee. Non trova lo spazio per rendersi pericoloso. In ripresa (15' st Di Maria 6: basta la sua sola presenza per creare eccitazione nell'ambiente. Qualche tocco).

KEAN 6,5

Corre come un forsennato nel primo tempo senza avere una sola chance. Nella ripresa, alla prima palla giocabile, segna un gol pesante. Determinante come all'andata. Risorsa preziosa (15' st Vlahovic 5,5: cerca, in ogni modo, la rete. Non trova spazi).

ALL. ALLEGRI 6,5

Fa di tutto per evitare troppe fatiche ai suoi big e ci riesce. Un grazie a Kean, decisivo come all'andata. Vittoria di grande peso.

LE PAGELLE DELL'HELLAS VERONA

MONTIPÒ 6,5; MAGNANI 6, DAWIDOWICZ 5,5, CECCHERINI 6 (21' st CABAL 5,5); FARAONI 5,5 (37' sv TERRACCIANO sv), TAMEZE 5,5, VELOSO 5,5 (21' st VERDI 6), DEPAOLI 6 (21' st DOIG 5,5); DUDA 5,5, LASAGNA 6 (33' st NGONGE sv); GAICH 5. ALL. ZAFFARONI 6

