Juventus, Gravina choc: «Se non esce dalla Superlega, sarà esclusa dalla Serie A»

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la netta sconfitta tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Milan, che ieri sera ha passeggiato a Torino vincendo 3-0 e mettendo in pericolo le speranze di qualificarsi per la Champions League della squadra di Pirlo, dalla Figc arrivano brutte notizie per il club in ottica Superlega.

Secondo il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina infatti, non è da escludere l'ipotesi di un'esclusione dalla Serie A della Juventus nel caso continui a prendere parte al progetto Superlega, in cui è rimasta insieme a Real Madrid e Barcellona. «Se la Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo campionato di serie A sarebbe esclusa, se non si è ritirata dalla Superlega», ha detto Gravina a margine di un incontro a Napoli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 14:43

