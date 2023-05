Processo Juventus, il ministro Giorgetti: «Se colpevoli di falso in bilancio, bisogna sequestrargli lo stadio»

di Redazione web

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta il caso Juventus, finita nel mirino della giustizia sportiva e ordinaria per il caso del falso in bilancio e delle plusvalenze false. Sui temi prettamente economici «se Juve ha fatto un falso in bilancio perché devo togliere i punti, se ragionassi come l'Agenzia delle Entrate o la Finanza gli sequestrerei lo stadio visto che è l'unica che ha lo stadio di proprietà. Però credo che vada ripensato un pò tutto il sistema», ha detto parlando con la stampa al termine di un evento al Foro italico.

Giorgetti sugli stadi

«Lo Stato non deve sussidiare» in materia di stadi sportivi. «Non deve spendere soldi pubblici dove funzionano meccanismi di mercato».

«Dobbiamo attrezzarci con delle regole» e «fondi dedicati» e «mobilitare fondi privati, anche» con lo Stato come garanzia, aggiunge Giorgetti. «In un periodo di risorse scarse lo Stato deve decidere dove mettere i soldi, ci sono tante priorità, adesso io devo trovare le risorse per le persone alluvionate in Emilia Romagna non c'è nessuna correlazione ma le priorità il soggetto pubblico deve prendersele in carico», sottolinea.

